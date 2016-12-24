В Мордовии экс-начальница отделения почтовой связи признана виновной в присвоении денег и краже

По информации прокуратуры РМ, суд в Кочкуровском районе вынес обвинительный приговор 43-летней местной жительнице за присвоение и кражу денежных средств на своей почтовой руководящей должности.

Следствие установило, что дамочка в сентябре 2021 года и ровно через год присвоила денежные средства в виде пенсий и единовременной социальной выплаты двух жителей села Булгаково в размере более 60 тысяч рублей. В то время она занимала должность начальника сельского отделения Почты России. Кроме того, в сентябре 2022 года женщина совершила кражу денежных средств в размере 87 тысяч рублей, принадлежащих почтовой организации.

Подсудимая частично возместила причиненный ущерб. С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств суд приговорил виновную к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Как отмечают в прокуратуре, по ходатайству государственного обвинителя судом вынесено частное постановление начальнику УФПС РМ АО «Почта России» за ненадлежащее осуществление полномочий и обязанностей по финансовому контролю за работой начальников отделений почтовой связи, а также несообщение в правоохранительные органы о выявленном сотрудниками организации факте присвоения денежных средств подчиненным работником, что способствовало дальнейшему совершению преступлений.