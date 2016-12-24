Министерство обороны РФ организовало телемост между добровольцами-студентами вузов Мордовии и их родными

Министерство обороны РФ организовало телемост с родными людьми для студентов вузов Мордовии и Башкирии - добровольцев СВО. Они взяли академический отпуск, прошли курс боевой подготовки и сейчас защищают Родину.



Со словами поддержки и благодарности к военнослужащим обратились представители органов власти Республики Мордовия и Республики Башкортостан, общественных и ветеранских организаций, ректоры и студенты МГУ им. Н.П. Огарева и Уфимского университета науки и технологий.



С особой теплотой прозвучали стихи, написанные дедушкой одного из бойцов. Прозвучала также песня «Два орла», исполненная студентом второго курса Мордовского университета. Мамы, папы и жены защитников Отечества напомнили им, что их любят и ждут дома, рассказали о своей жизни, поделились последними новостями.



Возможность пообщаться с близкими очень важна для участников СВО. Министерство обороны РФ регулярно проводит телемосты между военнослужащими и их родственниками, чтобы боевой дух личного состава оставался на должной высоте.