32-летняя жительница Мордовии спустила на «ворожбу» по интернету 200 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, в полицию Чамзинского района за помощью обратилась 32-летняя местная жительница. Она сообщила, что интернет-гадалка обманным путем похитила у нее 200 тысяч рублей.

Как установили полицейские, в феврале прошлого года в одной из социальных сетей женщина нашла видеозапись с рекламой по гаданию на картах и оказании магических услуг. Связавшись с ведуньей, жительница Мордовии рассказала о своих трудностях в личной жизни и спросила, может ли она помочь. Та на первый раз бесплатно раскинула карты и пообещала провести ритуал и «почистить карму».

Дальнейшее общение с гадалкой продолжалось уже в мессенджере, где потерпевшая рассказывала ей все о своей жизни и задавала вопросы. Провидица постоянно убеждала клиентку в наличии серьезных проблем у нее, а также наложенной порчи на ее детей и в способности женщины самой справиться с «проклятием».

За «очистительные» магические сеансы она просила даму из Чамзиннского района переводить деньги на карту. При этом фиксированной суммы как таковой не было, все зависело от сложности ритуала. Цены варьировались от 3 до 10 тысяч рублей.

Но все дистанционные обряды по избавлению от напастей, само собой, не принесли никаких результатов. Жительница Мордовии прервала связь с гадалкой и сообщила в полицию о мошенничестве.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленницы.

МВД по Республике Мордовия рекомендует не доверять рекламным объявлениям гадалок и экстрасенсов как на телевидении, так и в сети Интернет, не воспринимать всерьез их обещания и ни в коем случае не переводить денежные средства неизвестным.