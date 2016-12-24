Мордовия приступит к реализации комплексного проекта по демографии и репродуктивному здоровью населения

В Мордовии к решению задачи повышения рождаемости власти региона подходят всесторонне. Внедряются дополнительные меры социальной поддержки молодых и многодетных семей, республика участвует в национальных проектах по развитию социальной сферы и здравоохранения, ведется строительство жилья, реализуются демографические проекты – такие как «Здравствуй, мама».

14 ноября создание в Мордовии программы по повышению рождаемости и заботе о репродуктивном здоровье населения Глава республики Артём Здунов в формате видеосвязи обсудил с членом Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, главным специалистом Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин Олегом Аполихиным, возглавляющим НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина.

Олег Аполихин рассказал об уже наработанном с регионами опыте в вопросах повышения рождаемости. Так, с 2011 года в Сахалинской области реализуется совместный комплексный проект – он включает в себя все возможные меры, направленные на снятие демографической напряженности, поддержку молодых семей, создание мотивации жить и развиваться в родной области. Одно из направлений касается репродуктивного здоровья населения, начиная с детей и подростков. Проект показал хорошие результаты.

Артём Здунов отметил, что Мордовия могла бы стать регионом, где будет внедрена аналогичная комплексная программа, но с более широким спектром охвата.

«В стране реализуется масса проектов этой направленности, но все они фрагментарны. К решению задачи мы должны подойти комплексно. А доминирующим должен стать именно мужской фактор: с позиции создания семьи и появления в ней детей», - подчеркнул Олег Аполихин.

Отметим, что на сегодняшний день, по статистике, каждый пятый мальчик, юноша и мужчина имеет проблемы либо их угрозу в области репродуктивного здоровья. Мордовия еще в 2008 году стала пионером внедрения технологий по сохранению репродуктивного здоровья детей и подростков – был открыт первый в России центр «Мужское здоровье». В его создании помог именно Олег Аполихин и специалисты возглавляемого им НИИ.

«Мы должны подключить к этой работе крупные компании и предприятия региона. Они как никто заинтересованы в здоровье жителей республики, - отметил Артём Здунов. – Сегодня в Мордовии не хватает людей трудоспособного возраста – только для реализации наших инвестпроектов требуется около 12 тысяч человек».

Глава Мордовии поблагодарил Олега Аполихина за инициативу и сотрудничество, подчеркнув, что совместный проект должен заработать уже в предстоящем году.

В рабочую группу вошли вице-премьеры Галина Лотванова и Наталья Таркаева, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, советник Главы РМ Елена Семелева.