Роспотребнадзор по РМ открыл «горячую линию» для консультаций по услугам такси и каршеринга

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в период с с 13 по 24 ноября 2023 года проводит консультирование населения по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах – каршерингу.

С вопросами по указанной тематике можно обращаться:

- по телефонам Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия 8(8342)47-86-25, 8(8342)23-24-51.

Часы работы: понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 часов, пятница: с 9-00 до 16-45 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45 часов).

- по телефону «горячей» линии Консультационного центра для потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» 8(8342)24-62-68.

Часы работы: понедельник-пятница: с 8-00 до 16-30 часов (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 часов).