В Мордовии на выездном заседании Антитеррористической комиссии обсудили вопросы безопасности объектов жизнедеятельности

13 ноября в Рузаевском районе под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось выездное заседание Антитеррористической комиссии республики. Рассматривались вопросы антитеррористической защищенности инфраструктурных объектов, в том числе жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также объектов социальной сферы.

На заседании особое внимание присутствующих было обращено на необходимость обеспечения безопасности территорий школ. Отдельно говорилось об установке в образовательных учреждениях систем оповещения и управления эвакуацией. Как показывает общероссийская практика, при возникновении нештатных ситуаций очень важно обеспечить слаженные действия педагогического состава и учеников.

«Безопасное пространство для обучения и воспитания детей для нас – приоритетная задача. Также требуют постоянных скоординированных усилий вопросы антитеррористической безопасности объектов жизнеобеспечения», - подчеркнул Артём Здунов.

В ходе заседания обсудили и усиление профилактической работы по формированию у жителей республики нетерпимости к деструктивным проявлениям и антитеррористического мировоззрения. В этом готовы помочь ветераны СВО – по словам руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Алексея Герасименко, свыше четырех десятков ветеранов боевых действий уже выразили желание проводить со школьниками патриотическую работу. В 12 муниципальных образованиях участники СВО - постоянные гости на школьных «Разговорах о важном».

Перед началом заседания Артëм Здунов вручил награду участнику СВО, жителю Рузаевского района, находящемуся в отпуске. Указом Президента Российской Федерации за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, наш земляк награжден медалью Жукова.

Глава Мордовии подчеркнул, что наши воины на передовой ежедневно решают сложнейшие задачи по защите интересов Родины, поэтому важно и в тылу делать все для обеспечения безопасности жителей.