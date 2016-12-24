Житель Рузаевки за похищенные из магазина 30 шоколадных фигурок и сигареты может надолго загреметь в колонию

Как сообщает МВД по РМ, в Рузаевском районе возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина похитил из магазина шоколадные фигурки для сына и унес без оплаты сигареты для себя - и попал под статью «Грабеж».

Об отрытом хищении в полицию сообщила продавец сетевого супермаркета, расположенного в Рузаевке. По словам женщины, клиент дважды наведался в торговую точку с преступными намерениями - в конце рабочего дня и на следующее утро, сразу же после открытия магазина.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские установили, что вечером в супермаркете мужчина взял с витрины упаковку с 30 шоколадными фигурками и спрятал за пазухой. Это заметила продавец и попыталась забрать товар, однако злоумышленник оттолкнул ее и вышел из магазина.

На следующее утро знакомый клиент вновь пришел в супермаркет, взял две бутылки коньяка, открыл стеллаж у кассы с табачной продукцией и прихватил четыре пачки сигарет. Продавец супермаркета потребовала вернуть товар. Мужчина пообещал за все рассчитаться, но забрал сигареты и ушел из торгового зала, ничего не оплатив. Коньяк, правда, он оставил на кассе. Общая сумма причиненного ущерба составила 2700 рублей.

Ранее неоднократно судимый товарищ был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства. Полицейские изъяли у него оставшиеся 10 шоколадных фигурок и три пачки сигарет. По словам подозреваемого, сладости он похитил для своего сына.

В отношении местного жителя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Учитывая его судимости, по статье о грабеже он может отхватить до четырех или даже до семи лет колонии в зависимости от квалификации его деяний.