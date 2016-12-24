В Мордовии к акции «Коробка храбрости» для маленьких пациентов больниц присоединяется все больше людей

Социум

Акция направлена на поддержку тех детей, кто находится на длительном излечении в клиниках и переносит сложные медицинские процедуры.  Маленькие пациенты больниц смогут выбрать из «Коробки храбрости» игрушки, наборы для творчества, конструкторы, книжки, раскраски и другие подарки.  

Благотворительная акция при поддержке сторонников партии  «Единая Россия» стартовала 9 ноября и продлится до 1 декабря. Принять в ней участие может любой желающий и положить в коробку игрушки, настольные игры, фломастеры и карандаши, раскраски и альбомы -  все, что может скрасить больничные будни детей.

В Мордовии к акции уже присоединились представители депутатского корпуса, партийные и молодежные активисты, известные деятели.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий передал для детей игровые наборы. А чемпион мира по спидвею Максим Захаров  положил в «Коробку храбрости»  детские игрушки, конструкторы «Лего»,  наборы для творчества и детские книги.

Специальные боксы с «Коробками храбрости»  в Саранске установлены в здании Госсобрания РМ и регионального исполнительного комитета «Единой России», а также во всех местных отделениях партии.

Все собранные подарки будут переданы в детские медицинские учреждения.

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