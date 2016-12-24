В Мордовии ведущий ветеринарный врач Саранской объединенной лаборатории предстанет перед судом по обвинению во взятках

Прокурор Мордовии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу ведущего ветеринарного врача Саранской объединенной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» Александра Анасьева. Он обвиняется в получении взяток.

Напомним, что весной этого года оперативники экономического подразделения МВД по РМ выявили коррупционные преступления должностных лиц Мордовской республиканской станции по борьбе с болезнями животных - главного ветеринарного врача Ольги Кечайкиной и ее коллеги Александра Анасьева.

По данным следствия, на своей должности эта парочка несколько лет получала взятки за оформление ветеринарных сопроводительных документов на проверяемую (или точнее - не проверяемую) продукцию. Кечайкина, например, получила от благодарного предпринимателя в общей сложности 1 миллион 280 тысяч рублей - такая сумма называлась в начале следствия.

Александру Анасьеву инкриминируются, что он получил от представителей коммерческих фирм взятки в общей сумме более 590 тысяч рублей. Деньги передавались ему за оформление ветеринарных сопроводительных документов на перевозимую мясную продукцию без фактического ее осмотра и проведения иных обязательных проверочных мероприятий. При этом, коррупционное вознаграждение перечислялось ему на банковские карты.

В настоящее время уголовное дело Анасьева направлено в суд для рассмотрения по существу.