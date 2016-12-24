В Мордовии строительный аферист похитил у клиентов более 8 миллионов рублей

Следователи МВД по РМ закончили расследование уголовного дела 42-летнего жителя Нижегородской области. Этот товарищ «кинул» десятки клиентов, с которыми заключил договоры на строительство домов, бань и хозяйственных построек из дерева по каркасной технологии. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что махинатор в январе прошлого года уговорил знакомую открыть коммерческую организацию, где она будет единственным участником и генеральным директором. Сам он был зарегистрирован как самозанятый, и не имел разрешения на ведение строительного бизнеса. При этом все обязанности по ведению управленческого и бухгалтерского учета, подготовке документов и решению текущих вопросов фигурант дела взял на себя.

Для убедительности нижегородец открыл на территории Саранска офис, куда на основании устной договоренности нанял штат работников. В интернете пошла реклама с предложением строительных услуг на выгодных условиях - расценки на работы были значительно ниже рыночных, заказчикам обещалось все сделать в короткие сроки.

В результате, в период с февраля по май 2022 года к липовому строителю обратилось 23 клиента, с которыми он заключил договоры подряда на строительство домов, бань и хозяйственных помещений из дерева по каркасной технологии - как на территории Мордовии, так и ряда соседних регионов. При этом, мошенник не планировал исполнять взятые на себя обязательства. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 8 миллионов рублей.

Как отмечается в информации МВД по РМ, похищенные денежные средства фигурант использовал в личных целях, в том числе на погашение своих долгов.

Летом прошлого года аферист просто перестал выходить на связь с заказчиками и покинул территорию Мордовии. Его задержали сотрудники Управления уголовного розыска регионального МВД в Ростовской области. Вину в содеянном он признал полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.