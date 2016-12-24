В Саранске начальник отдела сервисного обслуживания АО «103 Арсенал» погорел на хищениях при ремонте подбитой в СВО техники

53-летний начальник отдела сервисного обслуживания АО «103 Арсенал» выслушал в столице Мордовии приговор суда за мошенническое хищение денежных средств. Его уголовные деяния выявили сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия.

В ходе расследования было установлено, что начальник отдела организации в рамках государственного контракта, заключенного с Министерством обороты РФ, совершил хищение денежных средств в размере около 100 тысяч рублей под предлогом приобретения запасных частей для восстановления и ремонта военной техники, поврежденной в результате боевых действий при проведении СВО.

На основании собранных материалов УФСБ в отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе следствия фигурант вину признал в полном объеме, ущерб возместил.

Приговором Октябрьского суда Саранска мужчина был признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.