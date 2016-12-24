Президент России наградил начальника отделения почтовой связи и воспитателя социального центра из Мордовии

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена начальник отделения почтовой связи Рузаевского почтамта Управления федеральной почтовой связи Республики Мордовия акционерного общества «Почта России» Нэлли Ивановна Максимович.

Распоряжением Президента Российской Федерации за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Почётной грамотой Президента Российской Федерации награждена воспитатель государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Валентина Александровна Менякина.