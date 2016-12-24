В городе Ковылкино после реконструкции открылись Центральная площадь и сквер по улице Щорса

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Ковылкино после масштабной реконструкции открылась Центральная площадь.

С конца весны и до поздней осени на главной территории города шли ремонтные работы. Преобразилась сама площадь, сквер Молодежный, а также часть парка культуры и отдыха.

Главная идея проекта – «Большая река – связь времен», которая повторяет русло реки Мокши. Рисунок на площади отражает береговые лини. Многоцветная тротуарная плитка выложена от темно-синей, символизирующей водную гладь реки, до желтой – песчаные берега с растительностью.

Также здесь установлены архитектурные формы: кони, идущие на водопой, напоминающие, что когда-то здесь находились знаменитые конюшни генерал-лейтенанта Ивана Арапова, и арт-объект из произведений знаменитого живописца Федота Сычкова. Помимо этого, на площади появилась уличная библиотека и скейт-площадка.

В скором времени здесь запланировано открытие кафе «Сычков», где жители и гости города смогут отведать блюда русской и мордовской кухни. Особое внимание уделено озеленению. Высажены деревья и кустарники.

Преобразование Центральной площади продолжится. Перед Новым годом здесь появится искусственная елка, яркой иллюминацией окрасятся арт-объекты.

Также в Ковылкине открылась еще одна зона отдыха горожан – сквер по улице Щорса. Между домами № 16 б и № 14 появились детские и спортивные сооружения, скамейки, тротуары, установлено парковое освещение. Кроме того, для обеспечения безопасности здесь появились современные камеры видеонаблюдения с широким углом обзора.