Участники пятого конкурса «Лидеры России» дали свыше 340 предложений по решению важных практических задач в регионах страны

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – подготовили на региональном этапе свыше 340 решений, направленных на социально-экономическое развитие субъектов РФ. Лучшие предложения конкурсантов рассмотрели лично главы российских регионов: многие инициативы взяты в работу, и часть уже реализована. Администрации субъектов выразили готовность к продолжительному сотрудничеству с финалистами и победителями конкурса и регулярному привлечению лидеров к решению самых острых задач.

Участники пятого сезона конкурса «Лидеры России» предложили более 340 проектов по социально-экономическому развитию 89 субъектов РФ. Большинство решений касается вопросов закрепления на местах кадров, молодежной политики, образования, экономики, промышленности, транспорта, туризма, демографии и традиционных семейных ценностей. Наиболее актуальные на местах задачи обозначили главы российских регионов, затем они лично рассмотрели лучшие управленческие решения и встретились с их авторами.

В выполнении заданий нового регионального этапа конкурса участвовало 2 982 конкурсанта из России и 23 зарубежных государств. Это управленцы, которые успешно прошли дистанционный этап и подтвердили знания на контрольном тестировании. Каждый регион РФ представил одну задачу, над решением которой лидеры работали в формате командного взаимодействия. Всего были сформированы 343 управленческие команды. Так, например, в Москве региональный этап проходили 66 команд, в Санкт-Петербурге – 24, в Московской области – 20, в Свердловской области – десять. А в небольших по численности населения регионах, например, в Камчатском крае, Чукотском АО, Северной Осетии – Алании, Республике Калмыкии, работали по одной команде.

«Губернаторы активно подключились к работе с участниками флагманского конкурса платформы «Россия – страна возможностей». Руководители всех 89 регионов привлекли «Лидеров России» к решению важных практических проблем на местах, рассчитывая на свежий взгляд, прогрессивность, знания и опыт наших конкурсантов. 57 глав субъектов лично встретились с командами, подготовившими лучшие проекты на региональном этапе. Обсудить полезность и реальность исполнения своих идей в прямом диалоге с первыми лицами субъектов РФ в общей сложности смогли более 900 управленцев. Спустя короткое время мы увидели примеры реализации предложенных «Лидерами России» инициатив в своих регионах и желание губернаторов продолжать сотрудничество с финалистами и победителями конкурса», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Так, например, в Северо-Западном округе участники представили проект по развитию экотуризма на территории особо охраняемых природных зон Псковской области, который может быть интересен для предпринимателей. В ЦФО лидерами была разработана программа по переработке низкосортной древесины и стимулированию бизнеса к созданию лесной биоэнергетики в Костромской области. В ПФО конкурсанты работали над повышением инвестиционной активности Кировской области и получили предложение попробовать свои силы в конкурсе на замещение вакантной должности министра промышленности и торговли региона. В УФО лидеры разработали комплекс мер по привлечению в отдаленные населенные пункты ЯНАО квалифицированных специалистов сферы образования. Уже в ходе подготовки проекта удалось найти более 300 учителей, заинтересованных работать на Ямале. В СФО лидеры предложили открыть в Кемеровской области новые образовательные направления: инноватика, анализ данных и системы искусственного интеллекта, которые помогут привлечь студенческую молодежь в КуZбасс. В ДФО подготовлены решения по развитию событийного и научного туризма на Колыме, в ближайшее время они пройдут апробацию в реальных условиях. В СКФО участники рекомендовали, как сбалансировать интересы органов власти, инвесторов, поставщиков и потребителей в целях повышения качества услуг в сфере ЖКХ Республики Ингушетии. В ЮФО лидеры предложили открыть на месте бывшей игорной зоны в Краснодарском крае центр внедрения инновационных агротехнологий. В новых регионах РФ по инициативе конкурсантов организована акция «Экологическая среда», ожидается, что ее проведение в ЛНР станет регулярным.

В Республике Мордовия перед участниками была поставлена задача разработать «симулятор» – некую информационную среду, где кандидат на замещение должности на государственную или муниципальную службу проходит комплексные, максимально приближённые к его будущей работе, испытания. Наиболее эффективные решения, по оценке экспертов конкурса, лидеры лично представили руководителю региона Артёму Здунову.

Зарубежные участники конкурса разработали на региональном этапе концепцию развития и масштабирования программы «Сделано в России», включая меры поддержки и продвижения за рубежом отечественных брендов, раскрывающих потенциал традиционных национальных образов и ценностей российского общества.

«В юбилейном сезоне «Лидеры России» оказали еще более результативное влияние на развитие субъектов Российской Федерации. Мы констатируем это по энтузиазму и активности, проявленным участниками на новом этапе конкурса, и высокому спросу на оригинальные управленческие решения лидеров со стороны региональных властей. Двусторонняя заинтересованность и взаимовыгодное сотрудничество предвещает позитивное изменение социально-экономического положения регионов и демонстрирует серьезный потенциал флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», – считает президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.

Региональный этап впервые включен в программу юбилейного сезона конкурса «Лидеры России» с целью привлечь участников к решению практических проблем регионов. Важность этого нововведения обсуждалась в Кремле на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» под председательством Президента РФ Владимира Путина.

Задания регионального этапа конкурсанты выполняли в июле – августе 2023 года, а взаимодействие с субъектами РФ продолжается до сих пор. Это конкурсное испытание не повлияло на личный рейтинг участников, но его требовалось пройти всем, чтобы быть допущенными к очным окружным финалам.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.