В Мордовии братья-близнецы получили срок за наркоторговлю

Суд в Саранске определил меру наказания двум 38-летним братьям-близнецам из Мордовии, а также их московскому подельнику за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере. Противоправная деятельность ранее уже судимых близнецов и жителя Москвы была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ.

В ходе следствия было установлено, что мужчины договорились организовать канал поставки наркотиков из республики в московский регион. В феврале 2022 года при перевозке на личном автомобиле наркотического вещества «мефедрон» массой 102,57 грамма двое из фигурантов были задержаны в Старошайговском районе республики.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен их сообщник - брат-близнец одного из задержанных, в обязанности которого входило поиск потенциальных покупателей запрещенных средств на территории Москвы.

В ходе проведения обысков по 6 местам жительства мужчин у них была обнаружена еще одна крупная партия «мефедрона», поддельное удостоверение на имя сотрудника ГУ МВД России по г. Москве, специальные технические средства (gps-трекеры, gsm-закладки), травматическое и гладкоствольное оружие, большое количество телефонов, сим-карт, раций и диктофонов.

Наркоторговцам было предъявлено обвинение в покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, использование заведомо поддельного удостоверения и незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации.

Приговором Ленинского районного суда Саранска фигуранты признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. В зависимости от роли каждого в преступной группе им назначено наказание 11,6 лет, 12 и 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.