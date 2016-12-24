В Мордовии «разводчик раков» ответил в суде за хищение полутора миллионов рублей

50-летний житель Большеберезниковского района республики выслушал приговор суда за мошенничество со средствами гранта от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ.

Как было установлено в ходе расследования, в декабре 2018 года в целях улучшения своего материального положения мужчина предложил работнику своего предприятия оформить на себя ИП и зарегистрировать фермерское хозяйство для получения гранта от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ. Деньги должны были пойти на развитие фермы по выращиванию раков. При этом средства организатор махинации изначально предполагал потратить на другие цели.

В 2019 году обвиняемый подал заявку от имени уже бывшего своего сотрудника на участие в конкурсе по отбору претендентов в рамках регионального проекта и получил 1 миллион 764 тысячи рублей. При этом на приобретение нужного оборудования было потрачено менее 300 тысяч рублей. За реализацию остальных выделенных денежных средств он отчитался фиктивными приходными кассовыми ордерами.

Почти полтора миллиона хитроумный товарищ перевел на счет матери и других родственников, после чего потратил на личные нужды, в том числе расплатился с долгами.

Мошенничество в апреле этого года выявили сотрудники УЭБиПК МВД по РМ. Свою вину обвиняемый признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.