Ученые МГУ им. Н.П. Огарева разработали генератор для эффективного восстановления двигателей внутреннего сгорания

Ученые Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева разработали генератор импульсов тока для электроискрового нанесения металлических покрытий. Он будет использоваться для нанесения износостойких покрытий заданной толщины – до одного миллиметра, на рабочие поверхности деталей машин.

Генератор будет интересен предприятиям по ремонту двигателей внутреннего сгорания, различных гидравлических механизмов и автосервисам. Благодаря доступному и простому принципу, низкому расходу материала и электроэнергии эффективность работ становится выше, чем при имеющихся способах и технологиях ремонта.

Преимуществами разработанного устройства перед аналогами являются повышенное значение максимальной энергии в импульсе и наличие возможности программирования режимов работы устройства, что позволяет использовать его с различными типами электродов, а также повысить качество нанесенных покрытий.

«Основной целью проекта является создание надежного конкурентоспособного устройства на современной полупроводниковой элементной базе, поддерживающего непрерывный режим работы, обладающего низкой удельной массой, удовлетворяющего современным международным требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости», – отметил заведующий кафедрой радиотехники института наукоемких технологий и новых материалов МГУ им. Н.П. Огарева Денис Пьянзин.

«Разработанный генератор благодаря возможности нанесения износостойких покрытий толщины даже в размере 1 мм и доступному принципу использования сможет облегчить процесс и сократить время ремонтных работ двигателя. Проект реализуется на базе института наукоемких технологий и новых материалов и института механики и энергетики с вовлечением профессорско-преподавательского состава трех кафедр. В настоящее время разработаны и изготовлены все основные блоки устройства, идет доработка программного обеспечения. Генератор уже активно внедряется нашими учеными. К примеру, видны его особые преимущества при восстановлении постелей коренных опор блоков цилиндров двигателей КамАЗ»,– прокомментировал ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

Создание генератора – реализация стратегического проекта «Материалы нового поколения» программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».