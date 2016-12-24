В Мордовии в дорожной аварии на границе с Чувашской Республикой погиб 33-летний мужчина

Репортер

Как сообщает Госавтоинспекция республики, днем 7 ноября в Ардатовском районе на границе с Чувашской Республикой 61-летний мужчина за рулем «ВАЗ 2107» при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110» под управлением 29-летнего водителя.

От удара «десятку»  отбросило на полосу встречного движения, где она попала под двигавшийся  автобус марки «ПАЗ». В результате ДТП 33-летний пассажир «ВАЗ 2110» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «десятки» с различными травмами был госпитализирован в Ардатовскую районную больницу.

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