В Мордовии филиал фонда «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО решить вопросы с трудоустройством

Ефрейтор Николай принимал участие в спецоперации полгода. Служил оператором-наводчиком боевой машины пехоты. В ноябре 2022 года он был контужен в районе луганского села Диброво, и отправлен в военный госпиталь в Ульяновской области. Затем службу пришлось прервать по достижению предельного возраста. Боец вернулся в Саранск.



По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», соцкоординатор организации Алеся Волкова помогла мужчине получить удостоверение ветерана боевых действий. При взаимодействии с республиканским военкоматом она решила вопрос с поиском утерянных в военной части документов и оказала ветерану помощь в оформлении положенных выплат и льгот.

В конце октября Николай обратился к сотруднице с просьбой посодействовать в трудоустройстве. Ветерану СВО помогли встать на биржу труда и оформить социальный контракт на реализацию мероприятий по поиску работы. Пока Николай ждет нужную вакансию, он будет получать ежемесячное денежное пособие от государства.



«Благодарю сотрудников фонда за помощь, - сказал ветеран. – Это неравнодушные люди, которые помогают решить наши вопросы».