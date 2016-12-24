В Мордовии филиал фонда «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО решить вопросы с трудоустройством

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Ефрейтор Николай принимал участие в спецоперации полгода. Служил оператором-наводчиком боевой машины пехоты. В ноябре 2022 года он был контужен в районе луганского села Диброво, и отправлен в военный госпиталь в Ульяновской области. Затем службу пришлось прервать по достижению предельного возраста. Боец вернулся в Саранск.
По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», соцкоординатор организации Алеся Волкова помогла мужчине получить удостоверение ветерана боевых действий. При взаимодействии с республиканским военкоматом она решила вопрос с поиском утерянных в военной части документов и оказала ветерану помощь в оформлении положенных выплат и льгот.
В конце октября Николай обратился к сотруднице с просьбой посодействовать в трудоустройстве. Ветерану СВО помогли встать на биржу труда и оформить социальный контракт на реализацию мероприятий по поиску работы. Пока Николай ждет нужную вакансию, он будет получать ежемесячное денежное пособие от государства.
«Благодарю сотрудников фонда за помощь, - сказал ветеран. – Это неравнодушные люди, которые помогают решить наши вопросы».
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