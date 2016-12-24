В Мордовии рассматривают возможность организации экскурсий на выставку-форум «Россия» для школьников и студентов

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Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства республики Дмитрий Поздняков.

«С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ работает международная выставка-форум «Россия», где представлены все 89 регионов нашей любимой страны. В церемонии открытия этого знакового мероприятия в День народного единства принял участие Глава Мордовии Артём Алексеевич Здунов.

Ежедневно гостей ждут уникальные стенды регионов, мероприятия, лекции, концерты, кинопоказы, мастер-классы, которые позволят поближе познакомиться с субъектами Российской Федерации, узнать о работе  органов государственной власти и корпораций.

Завтра, 8 ноября, гостей выставки-форума ждет увлекательное путешествие в мир творчества и таланта нашего земляка Степана Эрьзи, 30 ноября на ВДНХ пройдет День Мордовии. Ждем всех в гости! Подробнее об экспозиции и программе на нашем сайте.

Дорогие друзья! Приглашаю вас посетить эту масштабную и уникальную выставку! Уверен, каждый человек найдет для себя что-то особенное! Рассматриваем возможность организации экскурсий для наших школьников и студентов!»

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