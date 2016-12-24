В Мордовии 14-летние школьницы сядут на скамью подсудимых за ночную кражу со взломом

По информации МВД по РМ, в Инсаре завершено расследование уголовного дела по хищению денежных средств и продуктов питания из магазина. Обвиняемыми по нему проходят 14-летние школьницы.

5 сентября этого года в дежурную часть полиции в Инсарском районе поступило сообщение продавца магазина о хищении продуктов и 7 тысяч рублей из кассы.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что ночью неизвестные сорвали замок с оконных ставней, сняли стекла и проникли в помещение магазина. Из торговой точки криминальные визитеры вынесли продовольственные товары, бытовую химию и забрали деньги из кассы. Общая сумма причиненного ущерба составила более 19 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастных к совершению преступления. Ими оказались 14-летние школьницы. Объяснить причину своего поступка девочки не смогли.

По словам восьмиклассниц, они нашли монтировку, которой сорвали замок на металлических ставнях магазина. После этого отогнули гвозди на деревянной оконной раме, выставили стекло и пролезли внутрь.

С витрины они похитили молочные продукты, жевательную резинку, леденцы, конфеты и другие сладости, бытовую химию, а также взяли имеющиеся в кассе деньги. Все похищенное они спрятали все в лесу, испугавшись принести добычу домой. Украденные товары были изъяты.

Теперь юные восьмиклассницы получат опыт и судебного разбирательства по уголовному преступлению.