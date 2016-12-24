В Мордовии при пожаре погибли четверо малолетних детей

Репортер

По информации Следственного комитета по РМ, в Мордовии возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетних детей во время пожара в городе Ковылкино. Расследование проводится в рамках статьи УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным следствия, днем 3 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании в жилом доме в городе Ковылкино. В это время в строении находились четверо малолетних детей. В результате произошедшего дети погибли.

Предварительно установлено, что их мать была на улице, занималась в подсобном хозяйстве.

В настоящее  время на месте  работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России. Устанавливаются обстоятельства и  причины возгорания. Назначены необходимые судебные экспертизы.

В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики. Ход расследования взят на контроль руководителем Следственного управления по РМ.

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