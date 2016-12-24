В Саранске бывшие руководитель и главный бухгалтер студенческого комбината питания обвиняются в присвоении более 900 тысяч рублей

В прокуратуре республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководящих работников студенческого комбината питания. 62-летний мужчина и его 46-летняя подельнца обвиняются в присвоении веренных денежных средств.

По данным следствия, в период с января 2020-го по ноябрь 2021 года руководитель и главбух студенческого пищекомбината, действуя по предварительному сговору, присвоили более 900 тысяч рублей. Для сокрытия хищений они сфабриковали отчетные бухгалтерские документы, куда включили заведомо ложные сведения о целевом расходовании денежных средств.

По информации прокуратуры РМ, в ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали полностью и в полном объеме возместили причиненный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский суд Саранска для рассмотрения по существу.