В Саранске суд вынес приговор 23-летнему жителю Воронежской области за покушение на дачу взятки должностному лицу

По данным следствия, 16 июня этого года мужчина в служебном кабинете пытался передать взятку сотруднику отдела миграционного контроля МВД по РМ. За 20 тысяч рублей он пытался урегулировать вопрос о непривлечении иностранных граждан, работающих под его руководством на строительстве частных объектов, к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Гастарбайтеры не встали на положенный учет по месту пребывания.

Сотрудник от получения денег отказался, а фигуранта задержали оперативники УФСБ России по Республике Мордовия.

По информации прокуратуры РМ, Ленинский суд Саранска назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей. Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима.

Житель Воронежской области был взят под стражу в зале суда.