В Саранске проведут учебно-тренировочные занятия по «Оказанию первой помощи при травмах различного характера»

Промышленная инициатива
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
В столице Мордовии всех желающих приглашают на учебно-тренировочные занятия по «Оказанию первой помощи при травмах различного характера». Мероприятие пройдет 4 ноября с 13:00 до 15:00 в Спортивном комплексе «Мордовия».
В ходе тренировки слушателям расскажут об основах оказания первой медицинской помощи, научат навыкам грамотного реагирования в экстремальных ситуациях.
Занятия пройдут при участии опытных сотрудников экстренных служб Мордовии и при поддержке Молодежной лиги среднего профессионального образования РМ.
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