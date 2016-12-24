В Саранске проведут учебно-тренировочные занятия по «Оказанию первой помощи при травмах различного характера»

Репортер

В столице Мордовии всех желающих приглашают на учебно-тренировочные занятия по «Оказанию первой помощи при травмах различного характера». Мероприятие пройдет 4 ноября с 13:00 до 15:00 в Спортивном комплексе «Мордовия».

В ходе тренировки слушателям расскажут об основах оказания первой медицинской помощи, научат навыкам грамотного реагирования в экстремальных ситуациях.

Занятия пройдут при участии опытных сотрудников экстренных служб Мордовии и при поддержке Молодежной лиги среднего профессионального образования РМ.

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