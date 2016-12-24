Жители Мордовии могут узнать о поддержке военнослужащих в новом телеграм-канале «Добро-Информ»

Репортер

Министерство обороны РФ запустило новый телеграм-канал «Добро-Информ», который рассказывает, как неравнодушные граждане поддерживают наших бойцов, находящихся в зоне СВО.

Например, в канале уже написали о юнармейцах из Рузаевки. Ребята приняли участие в акции «Письмо солдату» и передали слова благодарности военнослужащим.

Прочитать эту и другие истории можно здесь: t.me/DobroInform

А еще там могут написать о вас! В канале собрана информация о способах передачи помощи нашим бойцам. Также вопросы принимаются по единому номеру телефона «117» или на электронную почту: Dobro@mil.ru.

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