Жители Мордовии могут узнать о поддержке военнослужащих в новом телеграм-канале «Добро-Информ»

Министерство обороны РФ запустило новый телеграм-канал «Добро-Информ», который рассказывает, как неравнодушные граждане поддерживают наших бойцов, находящихся в зоне СВО.

Например, в канале уже написали о юнармейцах из Рузаевки. Ребята приняли участие в акции «Письмо солдату» и передали слова благодарности военнослужащим.

Прочитать эту и другие истории можно здесь: t.me/DobroInform

А еще там могут написать о вас! В канале собрана информация о способах передачи помощи нашим бойцам. Также вопросы принимаются по единому номеру телефона «117» или на электронную почту: Dobro@mil.ru.