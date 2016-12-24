Дмитрий Чернышенко: «МОК испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно накануне Олимпийских игр»

Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег спортсменов от дискриминации в отношении Израиля на фоне военного конфликта в секторе Газа. Также он отказался дисквалифицировать израильских спортсменов.

Представители МОК заявили, что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительств своих стран. Однако это не помешало комитету отстранить россиян от ряда соревнований и лишить их права выступать под национальным флагом.

«В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе, – прокомментировал данное заявление вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. – Сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США. МОК испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно накануне Олимпийских игр. Обращаясь к его функционерам, подчеркну – бояться нечего, система уже прогнила! Пора принять это как факт».

Также Дмитрий Чернышенко напомнил, что Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов из любых стран, так как спорт должен быть вне политики. Позиция нашей страны, в отличие от МОК, остается неизменной.