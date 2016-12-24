В Зубово-Полянском районе в этом году из непригодного для проживания жилья в новые дома переедут около 450 человек

На высшем уровне
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.
«Обеспечение безопасных условий проживания наших людей – одна из приоритетных задач федерального и регионального правительств. В рамках этой задачи в Мордовии продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилья.
Осмотрел строящийся многоквартирный дом на Лесной улице в поселке Явас Зубово-Полянского района, в котором будут приобретены 22 квартиры для переселения из домов, признанных аварийными. Жители поселка с нетерпением ждут новоселья. Обратил внимание подрядчиков на значимость качественного проведения всех работ, несмотря на сжатые сроки, а также на необходимость благоустройства территории, пока позволяют погодные условия.
В этом году в Зубово-Полянском районе планируется расселить более 9 тысяч квадратов непригодного для проживания жилья, в новые дома переедут около 450 человек. На совещании обсудили вопросы реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Муниципальные власти должны строго контролировать выполнение этой важной задачи!»
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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