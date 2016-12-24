В банковской системе Мордовии за квартал выявили 5 фальшивых купюр и поддельную десятирублевую монету

По информации Минэкономики РМ, в третьем квартале 2023 года в банковской системе Мордовии выявлено 6 поддельных российских денежных знаков: 4 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей, одна пятитысячная поддельная купюра и одна фальшивая десятирублевая монета.

С признаками подлинности денежных знаков можно ознакомиться в разделе на официальном сайте Банка России: https://www.cbr.ru/cash_circulation/

А также в бесплатном мобильном приложении: https://www.cbr.ru/cash_circulation/mobilnoe-prilozhenie/