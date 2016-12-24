В Мордовии в филиале фонда «Защитники Отечества» помогли семье погибшего участника СВО получить положенные выплаты

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», социальный координатор организации помогла получить выплаты семье погибшего участника СВО из Теньгушевского района республики.



34-летний Алексей Чудайкин осенью прошлого года был мобилизован для участия в специальной военной операции. «Прятаться от военкомата не буду, - сказал он близким. – Я – патриот своего Отечества и должен выполнить свой воинский долг. Тем более имею армейский опыт, который пригодится на передовой».



Алексей служил рядовым в мотострелковых войсках. По возможности звонил близким – родителям, супруге и маленькому сыну. В последний раз они общались в июне. Вскоре боец погиб при выполнении воинского долга на Луганском направлении. За проявленные храбрость и героизм рядовой был посмертно награжден высокой государственной наградой - орденом Мужества.



Семью погибшего участника СВО взяла на персональное сопровождение социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Ирина Тепаева. Она помогла родственникам героя оформить положенные выплаты и льготы, а также получить удостоверения членов семьи погибшего.

В настоящий момент сотрудница решает вопрос с назначением пенсии по потере кормильца для сына Алексея. «Мы благодарны Ирине за поддержку и помощь, - сказали Чудайкины. – Важно, чтобы рядом находился человек, который в трудную минуту окружит заботой и вниманием».