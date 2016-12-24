В Мордовии в ходе рейдов инспекторы ДПС отстранили от управления 19 водителей с признаками опьянения

28 и 29 октября на территории республики в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный регион» сотрудники Госавтоинспекции организовали массовые проверки водителей на предмет выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения.

По информации МВД по РМ, в ходе проведения рейдовых проверок инспекторами ДПС было пресечено более 500 нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 19 водителей с признаками опьянения, двое из которых совершили данное нарушение повторно.

Также установлено около 150 фактов управления транспортными средствами при наличии технических неисправностей. В 10 случаях водители находились за рулем, будучи лишенными или не имеющими права управления. Более 20 нарушителей совершили выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД РФ. По итогам мероприятия, 9 транспортных средств помещены на специализированную стоянку.