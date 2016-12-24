В Саранске 95-летней труженице тыла вручили поздравительную открытку от имени Президента РФ Владимира Путина

«Валда васта»
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
Сотрудники Администрации Ленинского района поздравили ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Андреевну Кузьмину с 95-летним юбилеем.
В информации саранской мэрии отмечается, что Мария Андреевна работала директором ателье. Рассказывает, что всегда модно одевалась, так как все последние журналы мод были в ее распоряжении.
Заместитель главы Ленинского района Наталья Вадяева вручила имениннице поздравительную открытку от имени Президента России Владимира Путина.
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Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
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