В Саранске 95-летней труженице тыла вручили поздравительную открытку от имени Президента РФ Владимира Путина

Социум

Сотрудники Администрации Ленинского района поздравили ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Андреевну Кузьмину с 95-летним юбилеем.

В информации саранской мэрии отмечается, что Мария Андреевна работала директором ателье. Рассказывает, что всегда модно одевалась, так как все последние журналы мод были в ее распоряжении.

Заместитель главы Ленинского района Наталья Вадяева вручила имениннице поздравительную открытку от имени Президента России Владимира Путина.

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