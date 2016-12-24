Из Мордовии по госплану подготовки управленческих кадров на стажировку в Египет отправятся 3 специалиста

Репортер

По информации Минэкономики РМ,  в рамках реализации государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 3 выпускника из Мордовии выиграли Всероссийский конкурс и вошли в двадцатку специалистов, направляемых на стажировку в Египет.

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