Из Мордовии по госплану подготовки управленческих кадров на стажировку в Египет отправятся 3 специалиста

По информации Минэкономики РМ, в рамках реализации государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 3 выпускника из Мордовии выиграли Всероссийский конкурс и вошли в двадцатку специалистов, направляемых на стажировку в Египет.