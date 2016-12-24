В МВД по РМ на горячей линии будут принимать сигналы от населения о коррупции сотрудников

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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
Как сообщается, 3 ноября с 10:00 до 15:00 в МВД по Республике Мордовия состоится горячая линия связи с населением по вопросам коррупционных проявлений со стороны сотрудников полиции.
Если вы располагаете какой-либо информацией о действиях сотрудников органов внутренних дел, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства, сообщите об этом по телефону горячей линии 8(8342) 29-88-25.
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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
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