Мордовия получит почти 500 млн рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ

Репортер

Более 468 млн рублей получит Мордовия на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Вопрос был рассмотрен и одобрен 27 октября.

Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета.

Предусмотренные распоряжением средства в размере свыше 4,5 млрд рублей будут направлены 42 регионам. Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.

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