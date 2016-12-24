В Мордовии 70-летний водитель на «Гранте» вылетел с дороги в кювет

Репортер

По информации Госавтоинспкции республики, 27 октября в Зубово-Полянском районе около 9 часов утра на автодороге «п. Лесной - п. Озерный» 70-летний водитель автомашины «Лада Гранта» не справился с рулевым управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП травмы получили пассажиры легковушки – 70-летняя и 48-летняя женщины. Пострадавшие были госпитализированы в лечебное учреждение поселка Явас.

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