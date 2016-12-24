В Мордовии сформирован перечень свободных инвестиционных площадок для развития бизнеса на территории муниципальных районов

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск подготовили перечень инвестиционных площадок, свободных для реализации инвестиционных проектов, способствующих социально-экономическому развитию муниципальных образований.

Паспорта инвестиционных площадок содержат основные характеристики территорий (площадь, вид разрешенного использования, инженерная и транспортная инфраструктура, схемы площадок). Перечень инвестиционных площадок размещен на официальном сайте Минэкономики Республики Мордовия в разделе «Анализ экономики муниципальных образований» по ссылке: https://clck.ru/36F3o5 .

Дополнительную информацию можно получить у ответственных лиц и в отделе экономического развития муниципальных образований и территориальных кластеров Минэкономики РМ по телефону: 8(8342) 39-15-25.