В Ичалковском районе готовятся сдать в эксплуатацию дорогу от райцентра к селу Протасово

На высшем уровне
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ичалковском районе продолжается строительство и ремонт дорог.
Так, на автомобильной дороге «с. Ичалки – с. Протасово» остается сделать разметку и установить знаки. До конца ноября объект будет сдан в эксплуатацию.
На участке дороги «г. Саранск – р.п. Ромоданово – с. Большое Игнатово» – санаторий «Алатырь» продолжаются ремонтные работы. В настоящее время здесь уложен один слой покрытия протяженностью более 5 км. Затем рабочие сделают и второй слой асфальтобетона. Всего планируется отремонтировать 6 км дорожного полотна.
Поделиться в соц. сетях:
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ