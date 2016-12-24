В Ичалковском районе готовятся сдать в эксплуатацию дорогу от райцентра к селу Протасово

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ичалковском районе продолжается строительство и ремонт дорог.

Так, на автомобильной дороге «с. Ичалки – с. Протасово» остается сделать разметку и установить знаки. До конца ноября объект будет сдан в эксплуатацию.

На участке дороги «г. Саранск – р.п. Ромоданово – с. Большое Игнатово» – санаторий «Алатырь» продолжаются ремонтные работы. В настоящее время здесь уложен один слой покрытия протяженностью более 5 км. Затем рабочие сделают и второй слой асфальтобетона. Всего планируется отремонтировать 6 км дорожного полотна.