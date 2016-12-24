В Мордовии сотрудники УФСИН приехали в Зубово-Полянский дом-интернат для престарелых и инвалидов с гостинцами

Социум

Сотрудники исправительной колонии №2 УФСИН по РМ в рамках проведения месячника пожилых людей посетили Зубово-Полянский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Гости оказали адресную помощь пожилым людям, а также привезли продукцию собственного «колониального производства» - лимонад, выпечку, полуфабрикаты.

Администрация социального учреждения и подопечные дома-интерната поблагодарили руководство и сотрудников ИК-2 за оказанное внимание.

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