В Мордовии сотрудники УФСИН приехали в Зубово-Полянский дом-интернат для престарелых и инвалидов с гостинцами

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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
Сотрудники исправительной колонии №2 УФСИН по РМ в рамках проведения месячника пожилых людей посетили Зубово-Полянский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Гости оказали адресную помощь пожилым людям, а также привезли продукцию собственного «колониального производства» - лимонад, выпечку, полуфабрикаты.
Администрация социального учреждения и подопечные дома-интерната поблагодарили руководство и сотрудников ИК-2 за оказанное внимание.
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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