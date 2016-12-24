Известные мордовские борцы проведут в саранском Эко-парке зарядку для ветеранов СВО и членов их семей

«Золотая осень - 2023»
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
Филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии приглашает семьи ветеранов спецоперации на День здоровья, который состоится в субботу, 28 октября, в Эко-парке Саранска.
В программе – зарядка от именитых мордовских спортсменов, братьев Сурковых. Артем - чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, Максим – призер престижных международных и всероссийских соревнований.
Также запланированы командные эстафеты для взрослых и детей на призы от филиала фонда. Встреча завершится чаепитием на открытом воздухе на живописном берегу реки Инсар.
Начало мероприятия – в 10.00. Адрес: г. Саранск, ул. Моховая, 18А. По интересующим вопросам можно обратиться к социальному координатору.
Поделиться в соц. сетях:
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности