Известные мордовские борцы проведут в саранском Эко-парке зарядку для ветеранов СВО и членов их семей

Репортер

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии приглашает семьи ветеранов спецоперации на День здоровья, который состоится в субботу, 28 октября, в Эко-парке Саранска.

В программе – зарядка от именитых мордовских спортсменов, братьев Сурковых. Артем - чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, Максим – призер престижных международных и всероссийских соревнований.

Также запланированы командные эстафеты для взрослых и детей на призы от филиала фонда. Встреча завершится чаепитием на открытом воздухе на живописном берегу реки Инсар.

Начало мероприятия – в 10.00. Адрес: г. Саранск, ул. Моховая, 18А. По интересующим вопросам можно обратиться к социальному координатору.

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