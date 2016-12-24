Бывший первый заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ осужден за превышение должностных полномочий

Ленинский районный суд Саранска признал бывшего первого заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия 57-летнего Вадима Максимкина виновным в превышении должностных полномочий. Противоправная деятельность чиновника была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ.

Установлено, что фигурант в период 2014-2020 гг. в нарушение требований законодательства РФ, санкционировал индивидуальному предпринимателю заготовку древесины на особо охраняемой природной территории «Урочище «Белые озера» в Зубово-Полянском районе Мордовии. Таким образом государству был причинен материальный ущерб на сумму более 121 млн рублей.

На основании полученных материалов следственным отделом УФСБ в 2020 году было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. При этом, сумма предотвращенного ущерба государству составила более 2 млрд рублей.

Суд признал фигуранта виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.