В Саранске 28 октября будет организовано движение общественного транспорта в направлении Пушкинских и Ключаревских кладбищ

По информации городской Администрации, в день особого поминовения усопших будет организовано движение общественного транспорта от автовокзала Саранска в направлении Ключаревских кладбищ (проезд платный).



На территории кладбища № 4 будет осуществляться бесплатная перевозка пассажиров автобусами марки «ПАЗ».



От остановки общественного транспорта «Николаевка» в направлении Пушкинских кладбищ будет работать автобусный маршрут №25.

Муниципальные власти традиционно обращаются к автовладельцам с просьбой 28 октября при посещении городских кладбищ, расположенных по Ключаревскому шоссе, отказаться от пользования личным транспортом и воспользоваться услугами общественного.

Практика транспортного обслуживания в Дни особого поминовения усопших показывает, что из-за большого потока личного автотранспорта на дорогах возникают заторы, что приводит к увеличению времени в пути автобусов в 2-3 раза.

В случае, если нет возможности отказаться от личного автомобиля при посещении кладбищ, горожан просят перенести время поездки на период после 12.00.