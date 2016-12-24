В Саранске 28 октября будет организовано движение общественного транспорта в направлении Пушкинских и Ключаревских кладбищ

«Валда васта»
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
По информации городской Администрации, в день особого поминовения усопших будет организовано движение общественного транспорта от автовокзала Саранска в направлении Ключаревских кладбищ (проезд платный).
На территории кладбища № 4 будет осуществляться бесплатная перевозка пассажиров автобусами марки «ПАЗ».
От остановки общественного транспорта «Николаевка» в направлении Пушкинских кладбищ будет работать автобусный маршрут №25.
Муниципальные власти традиционно обращаются к автовладельцам с просьбой 28 октября при посещении городских кладбищ, расположенных по Ключаревскому шоссе, отказаться от пользования личным транспортом и воспользоваться услугами общественного.
Практика транспортного обслуживания в Дни особого поминовения усопших показывает, что из-за большого потока личного автотранспорта на дорогах возникают заторы, что приводит к увеличению времени в пути автобусов в 2-3 раза.
В случае, если нет возможности отказаться от личного автомобиля при посещении кладбищ, горожан просят перенести время поездки на период после 12.00.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси