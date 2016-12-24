В Саранске обсудят гражданственность и патриотизм молодежи в многоконфессиональном и полиэтничном пространстве России

26 октября в столице Мордовии стартовала Всероссийская научная конференция «Гражданственность и патриотизм молодежи в многоконфессиональном и полиэтничном пространстве России». Мероприятие проходит в рамках XVII Сафаргалиевских научных чтений. Его цель - выстраивание диалога культур и религий, укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия. В Год педагога и наставника форум, связанный с именем выдающегося историка, ученого-востоковеда Магомета Сафаргалиева, приобретает особый смысл.

«Традиция Сафаргалиевских чтений берет свое начало с 1996 года. Тема гражданственности и патриотизма сегодня особенно актуальна. Мы видим, как меняется мир, мы видим, что те связи, которые раньше были крепкими, разрушаются. И без единства, без идеи сложно представить себе развитие общества. Сегодня пришло время определиться. Без духовно-нравственного внутреннего развития правильный выбор сделать невозможно», - обратился к собравшимся Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

Он также зачитал приветствие Главы Республики Мордовия Артёма Здунова к участникам мероприятия:

«Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным неоднократно подчеркивалось, что патриотические ценности поддерживают устойчивое развитие российских регионов. Взаимодействие народов и религий привело к формированию уникального культурного многообразия и духовной общности людей. Особым консолидирующим началом для всех нас выступает специальная военная операция. Мы является свидетелями новой эпохи в судьбе страны. Большая Россия стала еще больше и сильнее. А главное – мы остаемся вместе, в едином строю, как это было всегда на протяжении всей нашей истории. Уверен, XVII Сафаргалиевские чтения станут еще одним важным шагом на пути национального возрождения народов России, развития языков, культуры, традиций, укрепления добрососедских отношений и взаимопонимания».

В двухдневной конференции примут участие более 500 человек из 13 регионов России. Среди них представители Российской академии наук, доктора и кандидаты наук, аспиранты, студенты, учителя истории и обществознания, школьники и т.д.

В рамках мероприятия пройдут три панельные сессии: «Проблемы многонациональности и поликонфессиональности в региональном дискурсе», «Гражданственность и патриотизм в контексте российской истории», «Историческая память и информационное пространство как факторы формирования гражданственности и патриотизма современной молодежи».

Также запланированы две панельные дискуссии – «Опыт работы с молодежью России» и «Современная молодежная политика в контексте исторического опыта».