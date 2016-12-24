В Мордовии федеральные льготники из набора социальных услуг чаще всего выбирают санаторно-курортное лечение

Промышленная инициатива
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
По информации регионального отделения Социального фонда России, до 1 октября федеральные льготники имели возможность изменить способ получения набора социальных услуг на следующий год. В Мордовии этим правом воспользовались 3 488 человек. Остальные 82 068 льготников оставили прежний вариант получения набора социальных услуг.
Самой популярной услугой, которую выбрали федеральные льготники в натуральной форме, стало санаторно-курортное лечение. В 2024 году получить путевки намерены 12 720 человек.
Как отмечается, выбор, который жители Мордовии сделали до 1 октября этого года, будет действовать на протяжении всего 2024 года и далее до того времени, пока они вновь не решат изменить способ получения набора социальных услуг.
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Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
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