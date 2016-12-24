В мордовской колонии осужденные дамы поучаствовали в конкурсе по осеннему боди-арту и визажу

В исправительной колонии №2 УФСИН по РМ провели конкурс по боди-арту и визажу «Краски осени». На суд жюри были представлены фантастические образы, воплощенные осужденными женщинами.

По информации пресс-службы ведомства, яркие краски и неожиданные творческие решения произвели на всех участников мероприятия большое впечатление.



