В мордовской колонии осужденные дамы поучаствовали в конкурсе по осеннему боди-арту и визажу

«Валда васта»
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
В исправительной колонии №2 УФСИН по РМ провели конкурс по боди-арту и визажу «Краски осени». На суд жюри были представлены фантастические образы, воплощенные осужденными женщинами.
По информации пресс-службы ведомства, яркие краски и неожиданные творческие решения произвели на всех участников мероприятия большое впечатление.
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Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
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