10 жителей Мордовии вышли в финал пятого конкурса управленцев «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе

27-29 октября в Нижнем Новгороде пройдет окружной финал пятого конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». В финале примут участие конкурсанты из Приволжского федерального округа.

Пятый сезон конкурса стартовал 4 апреля 2023 года. Для участия в нем подали заявки 158 995 участников из 89 регионов страны и 89 стран, в том числе 24 012 человек из Приволжского федерального округа. От Мордовии для участия в конкурсе зарегистрировались 553 человека, 10 из них дошли до финала ПФО.

В окружном финале конкурса - более 430 финалистов, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного отбора и подтвердившие свои знания в контрольном тестировании.

27 октября для всех финалистов пройдет социальный день – конкурсанты проведут уроки лидерства в школах округа, а также встретятся с участниками конкурса «Лидеры России» прошлых лет. 28 октября пройдет официальное открытие окружного финала и начнутся оценочные мероприятия. 29 октября состоится второй день оценочных мероприятий конкурса, а также деловая программа с участием наставников и представителей округа. Вечером финального дня станут известны победители окружного финала.

В мероприятиях окружного финала примут участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, а также главы субъектов Приволжского федерального округа – Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, Глава Республики Мордовия Артём Здунов, Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, Глава Чувашской Республики Олег Николаев, Губернатор Кировской области Александр Соколов, Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Победители окружного финала пройдут в суперфинал конкурса, который состоится в 2024 году. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны. Победителям суперфинала будут предоставлены карьерные консультации и сопровождение.