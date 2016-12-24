Суд в Мордовии отправил в колонию 63-летнего сельчанина за «ножевой ответ» сыну

63-летний житель Старошайговского района выслушал приговор суда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью родному человеку.

Следствие установило, что 20 июня этого года пенсионер вместе со своим 37-летним безработным сыном устроил застолье в частном доме в селе Старая Федоровка Старошайговского района. По пьяной лавочке у родственников вспыхнула ссора, сын ударил родителя кулаком в лицо.

Но папаша был не из тех, кто стерпит такое поведение. По информации прокуратуры РМ, ранее он привлекался к уголовной ответственности как раз за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и отбывал наказание в местах лишения свободы. Пожилой мужчина схватил со стола нож и в ответ нанес сыну один удар клинком в грудь.

Приговором суда пенсионеру дали 4 года лишения свободы в колонии строгого режима.