В Саранске проходит фестиваль спорта среди сельских семейных команд «Спорт – в село!»

Промышленная инициатива
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
В столице Мордовии 24 октября стартовали соревнования сельских семейных команд в рамках фестиваля «Спорт – в село!». В течение трех дней семьи из девяти регионов России будут состязаться в пяти различных дисциплинах.
Фестиваль проводится совместно с Министерством спорта России и Российским союзом сельской молодежи. Инициатором и идейным вдохновителем фестиваля является депутат Госдумы РФ Юлия Оглоблина.
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Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
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