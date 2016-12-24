В Саранске проходит фестиваль спорта среди сельских семейных команд «Спорт – в село!»

Спорт

В столице Мордовии 24 октября стартовали соревнования сельских семейных команд в рамках фестиваля «Спорт – в село!». В течение трех дней семьи из девяти регионов России будут состязаться в пяти различных дисциплинах.

Фестиваль проводится совместно с Министерством спорта России и Российским союзом сельской молодежи. Инициатором и идейным вдохновителем фестиваля является депутат Госдумы РФ Юлия Оглоблина.  

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