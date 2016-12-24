К строительству в Саранске детской коррекционной школы-интерната привлекут дополнительные субподрядные организации

Репортер

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.

«В ежедневном режиме контролируем завершение строительства Саранской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната. Этот значимый объект необходим нашей республике, необходим нашим детям. Для своевременного ввода в эксплуатацию коррекционной школы подключили к работе всех членов регионального кабинета министров.  

Сегодня провел очередное совещание на строящемся объекте. Обсудили ход возведения и благоустройства территории. Количество строителей на объекте недостаточное.  В этой связи поручил в кратчайшие сроки привлечь дополнительные субподрядные организации для наращивания темпов проводимых работ».

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