К строительству в Саранске детской коррекционной школы-интерната привлекут дополнительные субподрядные организации

На высшем уровне
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.
«В ежедневном режиме контролируем завершение строительства Саранской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната. Этот значимый объект необходим нашей республике, необходим нашим детям. Для своевременного ввода в эксплуатацию коррекционной школы подключили к работе всех членов регионального кабинета министров.
Сегодня провел очередное совещание на строящемся объекте. Обсудили ход возведения и благоустройства территории. Количество строителей на объекте недостаточное. В этой связи поручил в кратчайшие сроки привлечь дополнительные субподрядные организации для наращивания темпов проводимых работ».
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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