Замдиректора Мордовской ипотечной корпорации выслушал приговор суда за взятки

Октябрьский суд Саранска вынес приговор по уголовному делу бывшего заместителя директора Мордовской ипотечной корпорации по строительству 42-летнего Александра Понятова. Он был признан виновным в получении взяток.

По данным следствия, ипотечный начальник получал от руководителя строительной фирмы «Фобос» взятки в виде стройматериалов и оборудования. Это делалось за приоритетное заключение договоров подряда с «доверенной» фирмой, подписание актов о приемке выполненных работ и своевременную оплату.

В ходе расследования было установлено, что в марте и августе 2021 года обвиняемый получил взятки от директора «Фобоса» в виде строительных материалов и газового оборудования на общую сумму более 67 тысяч рублей. Полученное добро Понятов использовал при строительстве своего жилого дома.

В июне 2021 года замдиректора корпорации получил еще одну взятку уже в виде водосточной системы, стоимостью более 140 тысяч рублей. Ее монтировали в доме ипотечного «покровителя» силами «благодарного» подрядчика.

За такие довольно скромные «подношения» «Фобос» в свою очередь получал покровительство при выполнении многомиллионных контрактов на строительство жилых домов в Мордовии.

Как отмечается в информации суда, на процессе Александр Понятов вину признал частично, а именно в том, что не расплатился за поставленный ему кирпич, водостоки и газовое оборудование. При этом, на этапе предварительного следствия свою вину он признавал полностью.

В итоге, путем частичного сложения назначенных наказаний суд отмерил бывшему заместителю директора Мордовской ипотечной корпорации 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в доход государства в размере 800 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

P.S. В настоящее время Александр Понятов работает заместителем генерального директора в управляющей компании.